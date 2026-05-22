The 50 al via oggi su Prime Video il nuovo reality game con 50 celebrità e influencer

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi su Prime Video debutta il nuovo reality game che vede protagonisti 50 celebrità e influencer. Lo show si svolge in un contesto caratterizzato da momenti di tensione e strategie, ma anche da scontri, provocazioni, divertimento e relazioni tra i partecipanti. Durante il programma vengono mostrate varie dinamiche tra i concorrenti, tra confronti diretti e interazioni più leggere. La produzione presenta un mix di elementi che spaziano dall’aspetto competitivo a quello più sociale, coinvolgendo il pubblico in modo diretto.

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Oggi, venerdì 22 maggio, debutta in esclusiva su Prime Video The 50, il nuovo reality game Original italiano che promette di rivoluzionare il genere dei programmi competition in streaming. Prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, lo show rappresenta il sesto adattamento internazionale di un format di successo nato in Francia. La stagione è composta in totale da 10 episodi, distribuiti con un rilascio articolato su più settimane: oggi saranno pubblicati i primi 4 episodi, seguiti da altri 3 episodi ogni settimana, fino al finale previsto per il 5 giugno. Ambientato in un castello medievale e nella sua spettacolare Arena, il gioco mette alla prova i concorrenti in una serie di sfide fisiche e mentali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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