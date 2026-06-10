C ’è una data cerchiata in rosso sul calendario di tutte le fan di Legally Blonde (La rivincita delle bionde): il 1 luglio 2026. Da quel giorno, tutti e 8 gli episodi di Elle — il prequel del film cult con Reese Witherspoon — saranno disponibili in esclusiva su Prime Video. E la notizia ancora più bella? La seconda stagione è già stata confermata ancora prima del debutto. Le serie tv possono fare bene alla mente. guarda le foto Chi è Elle Woods prima di Harvard?. La serie ci riporta al 1995, quando Elle non è ancora la brillante avvocatessa che conquista i corridoi di Harvard, ma una liceale alle prese con le sfide universali dell’adolescenza: amicizie complicate, amori proibiti e — ovviamente — scelte di moda che oggi definiremmo “coraggiose”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "La rivincita delle bionde" torna su Prime Video il 1° luglio 2026 : tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie

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