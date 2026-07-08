Nato Crosetto | Ankara costruita perchè tutto funzioni quello che farà Trump lo vedremo

Il prossimo vertice della Nato si terrà in un contesto in cui si sottolinea che Ankara è stata creata per garantire il funzionamento dell’alleanza e il rispetto degli impegni da parte di tutti i paesi membri. Si afferma che ogni nazione deve aver contribuito e rispettato i propri obblighi prima dell’incontro. La posizione si riferisce alla stabilità e alla collaborazione tra i membri, senza fare riferimenti specifici alle future decisioni di un singolo leader.

Pantelleria, 5 lug. (AdnkronosLabitalia) - Il prossimo vertice della Nato si svolgerà in un contesto in cui “Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni Paese si presenta avendo fatto la sua parte”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo in video a 'Pantelleria Mediterraneo d'Autore', sottolineando che non vede criticità rispetto al summit precedente. “Poi quello che farà Trump lo vedremo, sarà un vertice molto breve”, ha aggiunto. Sui rapporti transatlantici, Crosetto ha ribadito che “i rapporti reali con gli Usa sono ottimi, come quelli di un anno fa, di 5 anni fa”, spiegando che il dialogo con Washington avviene stabilmente a livello istituzionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Crosetto: Summit Nato di Ankara costruito perché tutto funzioni, quello che farà Trump lo vedremo x.com

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