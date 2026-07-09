Prime Video il palinsesto 2026 27 | l' Nba le serie gli show e tutte le novità

Nel 2026, Prime Video celebra dieci anni di presenza in Italia. Per questa occasione, la piattaforma ha annunciato il palinsesto 202627, che include partite di NBA, nuove serie, show e altre novità. La società ha ampliato il proprio catalogo di produzioni originali, diventando uno dei più diversificati in Europa. L’annuncio è stato fatto prima di pubblicare i dettagli specifici delle nuove programmazioni per il prossimo anno.

Il 2026 segna un traguardo fondamentale per Prime Video: dieci anni di attività in Italia. Un decennio che ha trasformato il modo di fruire l’intrattenimento, passando dai primi passi nel mercato locale alla creazione di un catalogo di produzioni originali tra i più ricchi e diversificati d'Europa. In occasione dell'evento Prime Video Presents Italia 2026, che si è svolto oggi, giovedì 9 luglio, la piattaforma ha svelato un palinsesto sempre più ambizioso, consolidando le collaborazioni con i più prestigiosi partner creativi del Paese. Ecco tutto ciò che è stato annunciato, tra nuovi film, serie Original, il ritorno di show di culto e un’offerta sportiva che guarda al futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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