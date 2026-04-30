Prime Video | le novità di maggio 2026! Tutti i film e le serie in arrivo su Amazon in Italia!

Amazon annuncia le novità di maggio 2026 su Prime Video in Italia, con un elenco di film e serie in arrivo. La piattaforma offrirà nuovi contenuti, tra cui produzioni originali e titoli già noti, distribuiti nel prossimo mese. La comunicazione ufficiale comprende dettagli sui titoli e le date di uscita, senza indicare altre informazioni aggiuntive sul piano editoriale o sulle modalità di distribuzione.

Amazon ha comunicato ufficialmente tutti i film e le serie Amazon Originals, e non solo, in arrivo in Italia su Prime Video nel mese di maggio 2026. Ecco l’elenco, che vi ricordiamo potrebbe subire delle variazioni, delle novità in arrivo nel mese di maggio 2026 su Prime Video. Serie Tv e Film Originals in arrivo su Prime Video in Italia ad maggio 2026. 6 maggio: Citadel Serie TV Stagione 2 7 episodi binge. 8 maggio: Non è un paese per single Film. 13 maggio: Off Campus Serie TV 8 episodi binge. Good Omens Serie TV Stagione 3 1 episodio.. 20 maggio: Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War Film. 22 maggio: The 50 Reality Game 10 episodi: 2205 ep.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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