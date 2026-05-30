Prime Video | le novità di giugno 2026! Tutti i film e le serie in arrivo su Amazon in Italia!

Amazon ha annunciato le novità in arrivo su Prime Video in Italia per giugno 2026. Sono stati comunicati i titoli di film e serie, inclusi gli Amazon Originals, che saranno disponibili nel corso del mese. La lista comprende sia produzioni originali che altri contenuti aggiunti alla piattaforma. La comunicazione è ufficiale e riguarda esclusivamente le uscite previste in quel periodo.

Amazon ha comunicato ufficialmente tutti i film e le serie Amazon Originals, e non solo, in arrivo in Italia su Prime Video nel mese di giugno 2026. Ecco l’elenco, che vi ricordiamo potrebbe subire delle variazioni, delle novità in arrivo nel mese di giugno 2026 su Prime Video. Serie Tv e Film Originals in arrivo su Prime Video in Italia ad giugno 2026. 3 giugno: La fattoria Clarkson Serie TV Stagione 5 8 episodi 0306 ep. 1-4, 1006 ep. 5-6, 1706 ep. 7-8. La leggenda di Vox Machina Serie TV Stagione 4 12 episodi, 3 disponibili ogni settimana.. 10 giugno: Un anno dopo l’altro Serie TV 8 episodi binge. 12 giugno: Ancora più sexy Film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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