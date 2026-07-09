Prime Video compie 10 anni in Italia e presenta il suo futuro | nuovi film serie TV e il ritorno dei titoli più amati

Prime Video festeggia dieci anni in Italia e annuncia nuove uscite di film e serie TV, oltre al ritorno di titoli popolari. Durante l’evento Prime Video Presents, sono stati presentati i progetti in programma e le novità in arrivo sulla piattaforma. La società ha confermato l’intenzione di ampliare il catalogo con contenuti originali e di richiamo, senza specificare date precise di uscita.

Prime Video spegne dieci candeline in Italia e sceglie di celebrare questo importante traguardo guardando al futuro. Durante il Prime Video Presents Italia 2026, l’evento dedicato alle novità della piattaforma, Amazon ha infatti presentato il palinsesto dei prossimi mesi, tra nuovi film, serie TV, show originali e il ritorno di alcune delle produzioni italiane più amate dal pubblico. L’edizione di quest’anno ha avuto un valore speciale proprio perché coincide con il decimo anniversario del servizio nel nostro Paese. In questi dieci anni Prime Video è passato dalle prime produzioni locali a uno dei cataloghi di contenuti originali italiani più ricchi d’Europa, continuando a investire su autori, registi e interpreti italiani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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