prima condanna per gli insulti social a liliana segre

A Milano si è concluso il primo processo relativo agli insulti social rivolti a Liliana Segre. Otto imputati sono stati accusati di diffamazione aggravata dall’odio razziale nei confronti della senatrice sopravvissuta alla Shoah. Il procedimento si inserisce in una maxi inchiesta che ha coinvolto più filoni di indagine sui commenti offensivi online. La sentenza segna il primo caso di condanna per insulti rivolti a Segre sui social.

Si è chiuso a Milano il primo processo derivato da uno dei filoni di una maxi inchiesta sugli insulti social a Liliana Segre: il procedimento vedeva imputate otto persone in totale, accusa di diffamazione aggravata dall’odio razziale alla senatrice sopravvissuta alla Shoah. Un imputato, l’unico che aveva scelto il rito abbreviato, è stato condannato a 4 mesi con pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un secondo imputato, invece, sono stati disposti 12 mesi di lavori di pubblica utilità alla Caritas, il versamento di 300 euro alla Fondazione Memoriale della Shoah e un percorso psicologico. Nelle scorse udienze alcuni imputati si erano scusati con delle lettere e avevano fatto pervenire risarcimenti, versati sempre al Memoriale della Shoah, con somme dai 500 fino ai 2 mila euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Arriva la prima condanna per gli insulti sui social alla senatrice Liliana Segre

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Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre: il tribunale di #Milano ha inflitto 4 mesi, pena sospesa, e un risarcimento di 1.500 euro ad uno degli haters - l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. x.com

Processo agli hater di Liliana Segre, a Milano arriva la prima condanna reddit

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