Un processo a Milano si è concluso con la condanna di un imputato a quattro mesi di reclusione con pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro. Il procedimento è stato avviato dopo le denunce di una senatrice riguardo insulti ricevuti online. Uno degli imputati, che aveva scelto il rito abbreviato, è stato giudicato colpevole di aver rivolto insulti attraverso piattaforme digitali. La condanna si basa sulle accuse di commenti offensivi e diffamatori pubblicati sui social network.

A Milano si chiuso il primo processo originato da uno dei filoni di una maxi inchiesta della Procura, scattata dopo le denunce della senatrice. Uno degli imputati, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, è stato condannato dal tribunale del capoluogo meneghino a 4 mesi, con pena sospesa, e ad un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro è stata invece disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Liliana Segre, prima condanna per gli insulti online: 4 mesi e 1500 euro di multa

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