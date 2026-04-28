Liliana Segre Memoriale Shoah | ‘Un mondo intriso di odio’

Durante una visita al Memoriale Shoah, una senatrice ha commentato come il mondo sia ancora permeato dall'odio. Ha sottolineato il legame personale con il luogo e ha osservato che, nonostante il trascorrere degli anni, l'antisemitismo, anche se nascosto, non è mai scomparso del tutto. La visita ha coinvolto la riflessione sulla memoria storica e sulla presenza di sentimenti di ostilità ancora diffusi oggi.

La senatrice a vitaLiliana Segreha evidenziato quanto ilfenomeno dell’odiosi presenti come un universo vasto,in continua espansione. Questa triste realtà durante un convegno presso ilMemoriale della Shoah. Ha parlato di una vera e propriavalanga di odioche spinge le persone a inviare messaggi colmi di disprezzo, come quello ricevuto a 96 anni in cui qualcuno le chiedeva: “Perché non muori?“. Segre ha ricordato che minacce di questo tipo non sono una novità per lei,avendole già vissute nel 1938, prima della sua deportazione. Con tono accorato, ha ammesso dinon voler andare oltre su certe riflessioni, ma ha manifestato il suostuporenel dover affrontare ancora oggi, a 96 anni, espressioni di odiocosì crude e violente.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Liliana Segre, Memoriale Shoah: ‘Un mondo intriso di odio’ Notizie correlate Leggi anche: L’allarme di Liliana Segre: «Il mondo dell’odio è sempre più vasto» Antisemitismo, Oscad: segnalati 605 reati. Liliana Segre: il mondo dell’odio è sempre più vastoMilano, 28 aprile 2026 - "Purtroppo viviamo ancora momenti preoccupanti, di rinascite di antisemitismo che era latente. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Liliana Segre, il mondo dell'odio è sempre più vasto; Documentario C’È CHI DISSE NO. LA RESISTENZA DEGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI; Luciano Belli Paci respinge ogni accusa di antisemitismo rivolta all’Anpi ma denuncia una ricostruzione rovesciata dei fatti da parte del presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo.; La Lega si allontana da Trump. E Siri lancia il tour pacifista di destra. Liliana Segre al Memoriale della Shoah: Il mondo dell'odio è sempre più vastoLa senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo a un convegno al Memoriale della Shoah, ha sottolineato che il mondo dell'odio è sempre più vasto. Ha raccontato di ricevere ancora oggi una valanga ... tg24.sky.it Liliana Segre al Memoriale della Shoah: Valanghe d'odio, mi scrivono 'perché non muori?'Il mondo dell'odio è talmente vasto ed è sempre più vasto: la senatrice a vita Liliana Segre lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah. Una valanga d'odio che trascina le pers ... huffingtonpost.it Il mondo dell'odio è talmente vasto ed è sempre più vasto": la senatrice a vita Liliana Segre lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah. "Una valanga d'odio che trascina le persone a mandare messaggi a 96 anni 'perché non muori'" ha - facebook.com facebook Il mondo dell'odio è talmente vasto ed è sempre più vasto": la senatrice a vita Liliana Segre lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah. "Una valanga d'odio che trascina le persone a mandare messaggi a 96 anni 'perché non muori'" ha x.com