A quasi 96 anni, una sopravvissuta all’Olocausto riceve messaggi di odio via social media. In un’intervista, ha descritto come il fenomeno si stia espandendo, coinvolgendo sempre più persone. Ha detto che, nonostante il tempo passato, riceve commenti offensivi come “Perché non muori”, che testimoniano la presenza di un clima di intolleranza crescente. La sua testimonianza evidenzia come il linguaggio d’odio si manifesti anche in epoca moderna.

“Il mondo dell’odio è talmente vasto che questa valanga trascina le persone. Io ho quasi 96 anni, sono vicina alla morte, eppure ci sono persone che mi scrivono: ‘Perché non muori’. Ora, certo succederà, magari non nei prossimi giorni”. Sono le parole della senatrice a vita, Liliana Segre, durante il convegno organizzato a Milano dall’Oscad, Osservatorio per la sicurezza contro gli atti intimidatori. Le stesse minacce, ha ricordato Segre, “che ricevevo da bambina, nel 1938”. “Mio padre mi disse di non rispondere più al telefono – ha raccontato – ma io l’ho fatto e dall’altra parte una voce mi disse le stesse cose”. Piantedosi: “A Milano gravi manovre diversive”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Liliana Segre: “Valanga di odio sempre più vasta”

25 aprile, Segre: Valanga d'odio sempre più vasta, mi scrivono 'perché non muori'

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