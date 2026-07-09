Previdenza | Ricotti Patronato Acli ' La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni bassi'

Il Patronato Acli ha annunciato che la pensione contributiva di garanzia mira a tutelare chi riceve assegni bassi. Ricotti ha spiegato che l’attuale sistema contributivo non garantisce un reddito sufficiente per vivere, motivo per cui si propone l’introduzione di un minimo previdenziale. La proposta si concentra sulla creazione di una soglia minima di pensione per chi ha contributi insufficienti, senza specificare tempistiche o modalità di attuazione.

“Con il sistema contributivo oggi non abbiamo la certezza che le persone possano vivere con la propria pensione, per questo vogliamo introdurre un minimo previdenziale. Non si tratta di una misura assistenziale, ma di una misura di equità e giustizia.” Queste le parole di Paolo Ricotti, presidente nazionale del Patronato Acli, intervenendo al seminario “Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile” a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Previdenza: Ricotti (Patronato Acli), 'La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni

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