Previdenza | Manfredonia Acli ' Il contributivo rischia pensioni povere serve una tutela di garanzia'
Secondo le Acli, il sistema contributivo potrebbe portare a pensioni più basse rispetto agli ultimi anni di lavoro, con circa 4 milioni di persone che attualmente vivono con circa 700 euro al mese. La preoccupazione riguarda la tutela di chi rischia di ricevere pensioni insufficienti, evidenziando la necessità di garanzie per evitare condizioni di povertà tra i pensionati. La questione riguarda principalmente le modalità di calcolo e le eventuali misure di protezione per chi si affida al sistema contributivo.
“Con il sistema contributivo si rischia una pensione più povera rispetto agli ultimi anni di lavoro. Oggi 4 milioni di persone vivono con 700 euro al mese. Questo significa povertà economica e previdenziale: se non vogliamo creare nuovi poveri, la legge deve pensare a strumenti di garanzia per le persone, indipendentemente dalla storia lavorativa”. Così Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli, al seminario “Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile”, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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