Il sistema di calcolo contributivo non prevede più l'integrazione al trattamento minimo, che in passato ha funzionato come strumento di redistribuzione e solidarietà per garantire pensioni adeguate. La mancanza di questa garanzia, secondo un esperto dell’università di Perugia, evidenzia la carenza di solidarietà nel modello attuale. La proposta avanzata è di introdurre una forma di garanzia per colmare questa lacuna.

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - “Il sistema di calcolo contributivo oggi in vigore non contempla più l'integrazione al trattamento minimo, che storicamente ha rappresentato il principale strumento redistributivo e solidaristico per garantire una prestazione adeguata ai pensionati”. Così Stefano Giubboni, professore ordinario di Diritto del Lavoro all'università di Perugia, intervenendo al seminario 'Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile', organizzato a Roma da Acli e Patronato Acli. “Questa è una grave carenza del sistema – ha spiegato Giubboni – perché il legislatore non ha considerato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Previdenza, Giubboni (Univ. Perugia): "Nel contributivo manca la solidarietà, serve una garanzia"

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