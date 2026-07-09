Il sistema contributivo potrebbe ridurre le pensioni future, portando l'importo circa al 60% dell’ultima retribuzione. La preoccupazione riguarda il rischio di ricevere assegni più bassi rispetto agli ultimi anni di lavoro. La questione è stata sollevata da un rappresentante delle Acli, che ha sottolineato la necessità di garantire un futuro più sicuro per i pensionati. Non sono state annunciate modifiche legislative o interventi concreti.

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - “Con il sistema contributivo il rischio è che quando si andrà in pensione l'assegno possa arrivare a circa il 60% dell'ultima retribuzione, con una pensione quindi più povera rispetto agli ultimi anni di lavoro”. Lo ha dichiarato Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli, intervenendo al seminario 'Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile', organizzato a Roma da Acli e Patronato Acli. “Il problema della pensione futura è legato anche alla situazione attuale del mercato del lavoro – ha spiegato Manfredonia – perché oggi circa 4 milioni di persone vivono con 700 euro al mese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Pensioni.

© Iltempo.it - Previdenza, Manfredonia (Acli): "Con contributivo rischio pensioni povere, serve garanzia per il futuro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Previdenza, Giubboni (Univ. Perugia): "Nel contributivo manca la solidarietà, serve una garanzia"Il sistema di calcolo contributivo non prevede più l'integrazione al trattamento minimo, che in passato ha funzionato come strumento di...

Ricotti (Patronato Acli): "Per un futuro equo serve pensione contributiva di garanzia"Un rappresentante di un patronato ha affermato che il sistema contributivo attuale non garantisce la certezza di una pensione sufficiente per vivere.

Si parla di: PREVIDENZA NEXT GEN: IL 9 LUGLIO IN STREAMING IL SEMINARIO SULLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI GARANZIA.

Previdenza, Manfredonia (Acli): Con contributivo rischio pensioni povere, serve garanzia per il futuroCon il sistema contributivo il rischio è che quando si andrà in pensione l’assegno possa arrivare a circa il 60% dell’ultima retribuzione, con una pensione quindi più povera rispetto agli ultimi anni ... adnkronos.com

Ricotti (Patronato Acli): Per un futuro equo serve pensione contributiva di garanziaIn occasione del seminario 'Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile' ... adnkronos.com