Previdenza Inps | -1,8% prestazioni liquidate pari a 1,5 milioni

Nel 2025, le prestazioni liquidate dall'Inps sono scese dell'1,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo poco più di 1,5 milioni. Si tratta del numero di nuovi trattamenti previdenziali e assistenziali erogati. La diminuzione si riferisce alla quantità complessiva di prestazioni liquidate dall'ente nel corso dell'anno.

Roma, 9 lug. (AdnkronosLabitalia) - Nel 2025, le prestazioni liquidate dall'Inps, ovvero il flusso di nuovi trattamenti previdenziali e assistenziali, sono diminuite dell'1,8% rispetto all'anno precedente, attestandosi a poco più di 1,5 milioni. Di queste, il 54% consiste di prestazioni previdenziali e il 46% di prestazioni assistenziali, con importi medi mensili pari rispettivamente a 1.312 e 500 euro. E' quanto si legge nel XXV Rapporto annuale dell'Inps presentato oggi a Roma. La riduzione ha interessato soprattutto le prestazioni previdenziali, diminuite del 3,2%. Al loro interno, il calo è stato più marcato per le pensioni anticipateanzianità (-5,9%) e per i trattamenti ai superstiti (-4,3%), mentre le pensioni di vecchiaia sono rimaste sostanzialmente stabili in termini di numerosità all'ingresso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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