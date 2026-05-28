Vittimberga Inps | Il lavoro non ha più frontiere miglioriamo previdenza e cooperazione istituzionale

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni giorno circa 8.000 cittadini italiani si recano a lavorare nel Principato di Monaco. La vicepresidente dell’Inps ha dichiarato che il lavoro non ha più frontiere e ha annunciato iniziative per migliorare la previdenza e la cooperazione tra istituzioni. La comunicazione è arrivata durante un evento dedicato alla mobilità lavorativa transfrontaliera. Nessuna menzione di modifiche legislative o dettagli specifici sulle nuove misure.

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"8000 cittadini italiani ogni giorno vanno a lavorare nel principato di Monaco - afferma Valeria Vittimberga, Direttore generale INPS, a margine dell'iniziativa 'Il Lavoro Frontaliero fra Italia, Francia e Principato di Monaco  - Vogliamo continuare con lo scambio di buone pratiche tra Piemonte, Liguria, con Francia e Principato per avvicinare le normative e rendere più fluido lo scambio di lavoratori transfrontalieri, che è uno dei principi dell'Unione Europea". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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