Il torneo di Parigi si avvicina e il tennista italiano si prepara a scendere in campo, con il primo turno previsto probabilmente per il 26 maggio. Attualmente, si trova in Alto Adige, dove trascorre alcuni giorni di riposo prima di iniziare la sfida sul Roland Garros. La partecipazione all’appuntamento parigino rappresenta un obiettivo importante per lui, che finora manca di una vittoria allo Slam francese. Fino a giovedì, resterà in questa fase di recupero prima di affrontare le prossime tappe della stagione.

E adesso, basta tennis. Niente panico, solo per qualche giorno. È fondamentale, necessario, vitale. Decisivo per ritrovare un po’ di desiderio, per riaccendere il sacro fuoco dell’agonismo. Jannik Sinner ha concluso a Roma una cavalcata inarrestabile di record e trionfi che però l’ha lasciato prosciugato di energie, fisiche e mentali. Il Roland Garros, l’obiettivo numero 1 della stagione, che significherebbe anche completare il Grande Slam della carriera, come ha già fatto Carlos Alcaraz a Melbourne, è molto vicino. L’appuntamento parigino prenderà il via domenica, ma il primo turno si spalma su tre giorni ed è possibile che il numero 1 al mondo possa tornare in campo martedì 26. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, ora nel mirino Parigi: lo Slam che gli manca. Ma serve recuperare

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