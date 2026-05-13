Rinaldi Univ Milano-Bicocca | Serve colmare gender gap femminile su competenze finanziarie

Secondo un esperto dell'Università di Milano-Bicocca, in Italia le competenze finanziarie delle donne sono ancora scarse rispetto ad altri paesi. L'obiettivo è aumentare il livello di educazione finanziaria per migliorare la conoscenza e la capacità di gestione delle risorse, contribuendo così a ridurre il divario di genere in questo settore. Attualmente, i dati mostrano che molte persone non possiedono le competenze necessarie per gestire efficacemente le proprie finanze.

(Adnkronos) – “In Italia le competenze finanziarie sono ancora piuttosto basse rispetto ad altre nazioni e per questo dobbiamo innalzare il livello di educazione finanziaria e, auspicabilmente, anche il benessere finanziario degli italiani”. Lo ha detto Emanuela E. Rinaldi, professoressa associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Milano-Bicocca, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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