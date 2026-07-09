Previdenza | Giubboni Univ Perugia ' La pensione contributiva va corretta con un aiuto solidaristico'
Un esperto di un’università italiana ha affermato che i futuri pensionati con il sistema contributivo puro potrebbero non accumulare un montante sufficiente per ricevere una pensione adeguata e conforme ai parametri costituzionali. Ha suggerito che la pensione contributiva dovrebbe essere corretta attraverso un aiuto solidaristico, senza specificare modalità o fonti di intervento. La questione riguarda la possibilità che alcune pensioni non soddisfino i requisiti di dignità previsti dalla legge.
“Molti dei futuri pensionati con il contributivo puro potrebbero non riuscire a maturare un montante sufficiente per ottenere una pensione realmente adeguata, dignitosa e conforme ai parametri costituzionali. La proposta della pensione contributiva di garanzia non mette in discussione la scelta del metodo contributivo ma lo corregge in senso solidaristico.” Lo ha detto Stefano Giubboni, ordinario di Diritto del Lavoro all'università di Perugia, in occasione del seminario “Previdenza Next Gen” a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), 'La pensione contributiva va corretta con un aiuto
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