Previdenza | Giubboni Univ Perugia ' La pensione contributiva va corretta con un aiuto solidaristico'

Notizia in breve

Un esperto di un’università italiana ha affermato che i futuri pensionati con il sistema contributivo puro potrebbero non accumulare un montante sufficiente per ricevere una pensione adeguata e conforme ai parametri costituzionali. Ha suggerito che la pensione contributiva dovrebbe essere corretta attraverso un aiuto solidaristico, senza specificare modalità o fonti di intervento. La questione riguarda la possibilità che alcune pensioni non soddisfino i requisiti di dignità previsti dalla legge.