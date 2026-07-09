Pressioni su Rocchi anche per una partita dell' ultimo campionato

L'inchiesta sugli arbitri è tornata a pieno ritmo con un interrogatorio segreto in Procura a Milano di Gianluca Rocchi, principale indagato per frode sportiva. Sono stati ascoltati anche gli ex presidenti dell’Aia Antonio Zappi e Alfredo Trentalange come testimoni. Le indagini si concentrano su presunte irregolarità in una partita dell'ultimo campionato. La situazione si è riaccesa dopo settimane di pausa.

Dopo settimane di stand-by l'inchiesta arbitri riprende vigore, con il botto: l'interrogatorio in Procura a Milano - in gran segreto nei giorni scorsi - di Gianluca Rocchi, il principale indagato per frode sportiva (sentiti anche, come testi, gli ex presidenti Aia Antonio Zappi e Alfredo Trentalange). Si chiude così la fase investigativa. Dall'invito a comparire (il secondo) inviato a Rocchi, che si è difeso davanti al pm Maurizio Ascione e all'aggiunto Paolo Ielo, assistito dagli avvocati Antonio D'Avirro e Antonio Bana, emergono importanti novità. Il filone sulle presunte designazioni arbitrali pilotate a favore dell'Inter punta su due nuove partite: Inter-Verona della stagione 20242025 e la recentissima Torino-Inter del 26 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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INTERCETTAZIONE SU ROCCHI CORONA: VIENE GIÙ TUTTO

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