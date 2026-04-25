Un nuovo scandalo scuote il calcio italiano, con l’indagine che coinvolge l’ex arbitro Rocchi, accusato di frode sportiva e di aver esercitato pressioni sul VAR e sull’Avar. La vicenda si collega anche a Bastoni, che potrebbe aver avuto ruoli o responsabilità in questa vicenda. Le autorità continuano le verifiche, mentre l’intera scena calcistica si trova sotto scrutinio.

Terremoto calcio italiano, Rocchi indagato per frode sportiva e c’entra anche Bastoni. Occhio che il terremoto nel calcio italiano non accenna a fermarsi. La Gazzetta dello Sport sforna la notizia che Gianluca Rocchi – designatore degli arbitri di Serie A e Serie B – avrebbe ricevuto ieri un avviso di garanzia per “concorso in frode sportiva”. C’entra anche Bastoni e il caso della mancata espulsione del difensore interista in Inter-Verona campionato 23-24. La notizia è dell’agenzia giornalistica Agi (molto attendibile). La fonte è attendibile, adesso bisogna capirne e saperne di più. A prima vita sembra una bomba sul calcio italiano che già di per sé versa in condizioni disastrate e disastrose.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Terremoto calcio italiano, Rocchi indagato per pressioni su Var e Avar (c’entra anche Bastoni)

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