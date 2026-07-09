Questa mattina, davanti all’Ospedale Santa Margherita della Fratta, si è svolto un presidio dei sindaci della Valdichiana. Gli amministratori locali hanno partecipato a un punto stampa per evidenziare le criticità del presidio sanitario. Sono state illustrate le problematiche legate alla struttura, senza ulteriori commenti o analisi. La manifestazione si è concentrata sulla presenza di rappresentanti istituzionali e sulla richiesta di interventi.

Arezzo, 9 luglio 2026 – Si è tenuto questa mattina, davanti all’Ospedale Santa Margherita della Fratta, un punto stampa dedicato alle tante e ormai note criticità del presidio ospedaliero della Valdichiana. All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Cortona Luciano Meoni, presidente della Conferenza dei Sindaci, il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, il Sindaco di Marciano della Chiana Maria De Palma, il Sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci e il Sindaco di Lucignano Juri Sicuranza. Presenti anche altri amministratori, tra cui l’Assessore alla Salute del Comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini e il Capogruppo Paolo Brandi, oltre ad altri esponenti politici, cittadini e stampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presidio dei sindaci della Valdichiana davanti all’Ospedale della Fratta

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