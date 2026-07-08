Ospedale della Fratta | difendere la sanità pubblica significa lavorare per soluzioni concrete non cercare contrapposizioni
Il rappresentante dell’ospedale della Fratta ha dichiarato che tutelare la sanità pubblica richiede soluzioni pratiche, evitando contrapposizioni. I sindaci di tre comuni vicini hanno confermato la presenza di difficoltà nel sistema sanitario locale e hanno sottolineato l’importanza di affrontarle con serietà. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute delle criticità del servizio sanitario pubblico nella zona.
ARezzo, 8 luglio 2026 – Ospedale della Fratta: difendere la sanità pubblica significa lavorare per soluzioni concrete, non cercare contrapposizioni. I sindaci di Foiano della Chiana Jacopo Franci, di Marciano della Chiana Maria de Palma e Lucignano Juri Sicuranza: “Le difficoltà esistono e vanno affrontate con serietà. La sanità pubblica si difende lavorando insieme, non alimentando contrapposizioni. Chiediamo con urgenza una riunione della Conferenza dei Sindaci della Valdichiana Aretina su questi temi” La tutela della sanità pubblica e il futuro de ll’ospedale Santa Margherita della Fratta rappresentano una priorità assoluta per le nostre comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
CGIL FP Sanità: basta gogna mediatica. Difendere la Chirurgia di Manfredonia significa difendere la sanità pubblicaLa CGIL FP Sanità chiede di interrompere la gogna mediatica sulla Chirurgia di Manfredonia, sottolineando che difenderla equivale a tutelare la...
"Evitare contrapposizioni ideologiche: niente guerra tra sanità pubblica e privata"Il 29 e 30 maggio si terrà a Ceglie Messapica un congresso Ecm intitolato “Verso una nuova vita”, dedicato alla riabilitazione neurologica, alla cura...
Argomenti più discussi: Ospedale Santa Margherita, servono risposte chiare sul futuro del presidio; PD Cortona interviene sulle criticità dell’ospedale Santa Margherita della Fratta: la nota stampa.
Nuovo video provocatorio del giovane di Ceriale autore della ripresa girata subito dopo l'incidente costato la vita a Sofia Barberi, 23 anni, e gravissime lesioni a Emma B., passeggera del motorino, alla quale è stato amputato un piede. In un nuovo filmato, regi facebook
Ospedale della Fratta ai raggi X: Pronto soccorso in sofferenza . Problemi di gestione a OrtopediaSull’Ortopedia il Pd definisce un’ottima intuizione la collaborazione con il Policlinico Gemelli, che però procederebbe a rilento, a fronte di un organico ridotto, dell’obbligo di reperibilità anche ... lanazione.it
Ospedale della Fratta, Open day per presentare il nuovo percorso di artroscopia ortopedicaArezzo, 25 febbraio 2026 – Open day sabato 7 marzo per presentare il nuovo percorso di artroscopia ortopedica svolta dalla UOSD Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale S. Margherita alla Fratta in ... lanazione.it