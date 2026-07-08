Ospedale della Fratta | difendere la sanità pubblica significa lavorare per soluzioni concrete non cercare contrapposizioni

Notizia in breve

Il rappresentante dell’ospedale della Fratta ha dichiarato che tutelare la sanità pubblica richiede soluzioni pratiche, evitando contrapposizioni. I sindaci di tre comuni vicini hanno confermato la presenza di difficoltà nel sistema sanitario locale e hanno sottolineato l’importanza di affrontarle con serietà. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute delle criticità del servizio sanitario pubblico nella zona.