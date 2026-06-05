Torino presidio davanti a Palazzo della Radio | Custodire memoria Rai

Un presidio si è svolto davanti al Palazzo della Radio a Torino, promosso dalle organizzazioni sindacali e coinvolgendo il centro di produzione locale. L’obiettivo è tutelare la memoria e il patrimonio della Rai. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e lavoratori, senza interventi pubblici ufficiali. L’evento si inserisce in una serie di iniziative per sensibilizzare sulla tutela delle attività e della storia dell’emittente pubblica.

“E’ un’iniziativa delle organizzazioni sindacali tutte, del centro di produzione di Torino e di via Cavalli, dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai e del comitato dei giornalisti della TGR del Piemonte: siamo qui per dire che la propria memoria va custodita, arricchita e tutelata come anche tutti i lavoratori e le lavoratrici che fanno parte di un patrimonio dell’azienda. Molto spesso il servizio pubblico si regge su di noi, sul nostro impegno lavorativo. La nostra azienda sta mettendo in vendita degli edifici che fanno parte del patrimonio, soprattutto il Palazzo della Radio: è stato fondamentale per questa azienda”. Lo ha dichiarato... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Torino dice no all'addio alla RAI: «Una grave perdita per il patrimonio culturale»

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