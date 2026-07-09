Presentati i palinsesti Rivoluzione a Mediaset cambia tutto | le novità di Berlusconi

Notizia in breve

I palinsesti Mediaset per la stagione 2026-2027 sono stati presentati e prevedono numerosi cambiamenti. Sono state confermate alcune trasmissioni storiche, mentre altre sono state sostituite o rinnovate. Tra le novità ci sono nuovi programmi e modifiche agli orari di alcune produzioni. La programmazione si presenta più diversificata e orientata a nuove formule. La presentazione ufficiale ha anticipato un rinnovamento complessivo della rete.