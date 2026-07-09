Presentati i palinsesti Rivoluzione a Mediaset cambia tutto | le novità di Berlusconi
I palinsesti Mediaset per la stagione 2026-2027 sono stati presentati e prevedono numerosi cambiamenti. Sono state confermate alcune trasmissioni storiche, mentre altre sono state sostituite o rinnovate. Tra le novità ci sono nuovi programmi e modifiche agli orari di alcune produzioni. La programmazione si presenta più diversificata e orientata a nuove formule. La presentazione ufficiale ha anticipato un rinnovamento complessivo della rete.
I palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 20262027 si preannunciano ricchi di colpi di scena, grandi conferme e importanti novità strutturali. In occasione della conferenza stampa tenutasi a Cologno Monzese, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha delineato le linee guida di un’offerta editoriale che punta a consolidare i successi storici dell’azienda, introducendo al contempo volti nuovi e variazioni di palinsesto destinate a far discutere. Tra ritorni eccellenti, scommesse sul daytime e show evento di altissimo profilo, l’azienda di Cologno Monzese si prepara ad affrontare una sfida competitiva agguerrita, mantenendo un occhio di riguardo sia per l’intrattenimento leggero che per l’informazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Palinsesti Mediaset 2026/2027, ecco tutte le novitàMediaset ha presentato i palinsesti per la stagione 2026/2027, annunciando alcune novità e conferme.
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Sky e NOW puntano su una stagione piena di conferme e novità, con ritorni attesissimi e nuovi format pensati per raccontare storie legate alla realtà. I palinsesti 2026/2027 sono stati presentati oggi, 7 luglio 2026, e la partenza della nuova programmazione è facebook
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