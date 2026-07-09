Palinsesti Mediaset 2026 2027 ecco tutte le novità

Mediaset ha presentato i palinsesti per la stagione 20262027, annunciando alcune novità e conferme. La programmazione comprende nuovi programmi e alcune conferme di quelli già in onda. La data di messa in onda di alcune novità non è ancora stata comunicata. La presentazione riguarda l’intera offerta televisiva per il prossimo anno, senza dettagli specifici sulle trasmissioni o sui contenuti previsti.

Mediaset ha presentato l’ offerta 20262027, tra molte conferme e qualche novità che, ça va sans dire, chissè quando vedrà la luce, se la vedrà! Ecco quali sono tutti i nuovi programmi annunciati. Canale 5 a tutta musica tra concerti e Dive. La rete ammiraglia Mediaset apre la stagione con il Grande Fratello Vip a settembre, cui dovrebbe seguire la nuova Isola dei Famosi. Visto il fortissimo legame con F&P, si aggiungerranno tanti show musicali: i concerti di Achille Lauro, Emma, Irama e Giorgia e le serate dal titolo Dive dedicate a Marcella Bella, Orietta Berti, Iva Zanicchi, Patty Pravo e Rita Pavone. E poi il tradizionale show natalizio con Il Volo, Eros Ramazzotti con Eros – Una Storia Importante uno speciale con i Pooh dal titolo Pooh – Un Paese, Mille Canzoni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Palinsesti Rai 2026/2027, tutte le fiction della prossima stagione

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