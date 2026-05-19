Isola dei Famosi 2026 Mediaset cambia tutto con Belen Rodriguez | le novità
L'Isola dei Famosi 2026 tornerà in televisione con alcune novità significative. Mediaset ha annunciato un cambio di rotta e ha scelto di affidare il ruolo di conduttrice a Belen Rodriguez. La trasmissione, che va in onda su Canale 5, cambierà formato e struttura rispetto alle edizioni precedenti. La presenza della conduttrice argentina verrà annunciata come uno degli elementi di novità principali, mentre il format sarà rinnovato per questa nuova stagione.
Aria di rivoluzione per l'Isola dei Famosi, il reality all'insegna dell'avventura di Canale 5 che ritornerà in onda e lo farà sotto un'altra veste. Cambiano conduttrice, location, persino le modalità: la nuova edizione, che probabilmente prenderà il via in autunno, sarà del tutto inedita.Niente. 🔗 Leggi su Today.it
LIsola dei Famosi STRAVOLTA! Mediaset cambia tutto
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