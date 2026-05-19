Isola dei Famosi 2026 Mediaset cambia tutto con Belen Rodriguez | le novità

L'Isola dei Famosi 2026 tornerà in televisione con alcune novità significative. Mediaset ha annunciato un cambio di rotta e ha scelto di affidare il ruolo di conduttrice a Belen Rodriguez. La trasmissione, che va in onda su Canale 5, cambierà formato e struttura rispetto alle edizioni precedenti. La presenza della conduttrice argentina verrà annunciata come uno degli elementi di novità principali, mentre il format sarà rinnovato per questa nuova stagione.

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