Bimba di 2 anni muore dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia la tragedia nel Tarantino

Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia in provincia di Taranto. L'incidente è avvenuto in una zona residenziale e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La piccola è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è deceduta poco prima dell'arrivo. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell'incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui