Bimba di 2 anni muore dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia la tragedia nel Tarantino
Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia in provincia di Taranto. L'incidente è avvenuto in una zona residenziale e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La piccola è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è deceduta poco prima dell'arrivo. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell'incidente.
Una bambina di 2 anni è stata investita da un'auto in retromarcia ed è morta poco prima dell'arrivo in ospedale. La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì 15 maggio a San Marzano di San Giuseppe (Taranto). Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
BIMBA DI DUE ANNI MUORE POCHE ORE DOPO ESSERE STATA DIMESSA DALL'OSPEDALE!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Angri, insegnante di 45 anni muore dopo essere stata investita da due auto
Leggi anche: Bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. I genitori: “Diteci la verità”
Tragedia a San Marzano di S. Giuseppe: bimba di 2 anni travolta da un'auto in retromarcia, è morta x.com
Tragedia nel Tarantino, muore bimba di 2 anni: indagano carabinieri facebook
Nepi, tenta di rapire bimba di 2 anni: bloccato dai passantiMomenti di paura nel pomeriggio a Nepi, dove un uomo di 38 anni avrebbe tentato di rapire una bambina di appena due anni strappandola dalle braccia della madre. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 i ... rainews.it
Crescere figli con due lavori a tempo pieno? reddit
Investito durante una manovra, bimbo di 2 anni ricoverato a Bergamo in elicotteroUn bimbo di due anni è stato investito in un cortile durante una manovra da un’auto e, a causa delle ferite riportate, è finito ricoverato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. varesenews.it