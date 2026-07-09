Durante una partita di pallavolo sulla spiaggia, un minore è stato colpito da una ginocchiata accidentale, provocandogli un infortunio. Sul momento, è stato chiamato un elicottero Pegaso per il trasporto in ospedale. La partita si svolgeva tra giovani, senza altre persone coinvolte, quando l'incidente si è verificato. I soccorsi sono intervenuti immediatamente per assistere il ragazzo ferito.

Grosseto, 9 luglio 2026 – Una normale partita di pallavolo in spiaggia ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di ben più grave a causa di un infortunio capitato ad uno dei ragazzi in campo. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio, poco prima delle 16 in un campeggio lungo la strada provinciale della Trappola a Grosseto. Un minore è stato colpito con una violenta ginocchiata alla testa mentre stava giocando nella spiaggia antistante la struttura. Un incidente totalmente fortuito avvenuto durante un match di pallavolo improvvisato. Il giovane è stato portato in codice 2 alle Scotte con Pegaso 2. Sul posto anche automedica di Grosseto e ambulanza Blsd di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prende una ginocchiata mentre gioca a pallavolo in campeggio, minore portato in ospedale con Pegaso

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