Schianto sulla Sr71 a Terontola | moto contro auto 37enne portato con Pegaso a Siena

Un incidente si è verificato intorno alle 17 lungo la strada statale 71 tra Terontola e Castiglione del Lago, vicino a un distributore di carburante. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una motocicletta e un veicolo. Un uomo di 37 anni, che si trovava sulla moto, è stato elitrasportato con un’ambulanza Pegaso all’ospedale di Siena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Lo scontro, avvenuto intorno alle 17 nel rettilineo tra Terontola e Castiglione del Lago, nei pressi di un distributore di carburante, ha coinvolto una moto e un’auto. Ad avere la peggio un motociclista di 37 anni residente a Foiano della Chiana, soccorso in codice 3, quello di massima gravità. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena. Ferita anche una donna di 27 anni originaria dell’area del Trasimeno, incinta, che viaggiava nell’auto coinvolta nell’incidente. La giovane è stata trasportata in codice 2 all’ospedale di Nottola. Per i soccorsi si sono attivate le centrali operative del 118 di Arezzo e Perugia. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Schianto sulla Sr71 a Terontola: moto contro auto, 37enne portato con Pegaso a Siena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Schianto auto-moto, centauro portato in ospedalePochi minuti dopo le 6 di sabato 7 marzo 2026 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in via Finocchiaro...