Un incidente grave si è verificato ieri mattina in un cantiere nel comune di Castelfiorentino, coinvolgendo un operaio rimasto sotto una betoniera. L’uomo è stato soccorso immediatamente e trasportato con un’eliambulanza all’ospedale di Careggi. L’incidente si è verificato nel giorno dedicato alla sicurezza sul lavoro, ma nonostante le celebrazioni, la giornata ha portato un’altra emergenza in un contesto lavorativo.

Castelfiorentino, 28 aprile 2026 – Oggi è la Giornata Mondiale della sicurezza e salute sul lavoro, ma purtroppo siamo a fare i conti con un altro incidente grave in ambiente lavorativo, che si è verificato ieri mattina. A distanza di due settimane dall’uscita del report dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, che con dieci incidenti mortali registrati nei primi due mesi di questo 2026 colloca la Toscana in zona ’rossa’, ieri mattina a Castelfiorentino si è sfiorato un’altra tragedia. Poco dopo le sette, infatti, per una dinamica ancora poco chiara, un uomo italiano (di cui al momento non si conosce l’età) sarebbe stato travolto da una betoniera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto da una betoniera Gravi traumi per un operaio portato con Pegaso a Careggi

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Argomenti più discussi: Travolto da una betoniera Gravi traumi per un operaio portato con Pegaso a Careggi; Incidente alla periferia di Castelfiorentino, interviene Pegaso.

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