Un giovane di 22 anni è stato denunciato dopo aver preso a calci il proprio cane. Il cucciolo è stato trasferito in un canile. Il cane presenta un muso triste e spaventato, probabilmente a causa delle botte o della mancanza del padrone. La fedeltà dell’animale si manifesta anche in situazioni di sofferenza.

Un muso triste e spaventato, dalle botte o forse proprio dalla ’mancanza’ del padrone, dato che i cani sono animali fedeli. Anche quando quella stessa fedeltà li fa soffrire. Così il piccolo meticcio maculato bianco e nero di due anni (nella foto), è entrato circa due settimane fa nel canile municipale di Pontetetto, ’scortato’ dai poliziotti che poco prima gli avevano (forse) salvato la vita, minacciata proprio da chi la avrebbe invece dovuta accudire. Lo scorso 25 giugno, intorno alle 21, un equipaggio della squadra volante della polizia di Lucca è infatti stato fermato da alcuni passanti mentre transitava da piazzale Boccherini. Qui, poco prima, i presenti avevano assistito a una scena cruda e surreale: un giovane aveva preso a calci il proprio cane prima di sollevarlo con forza da terra utilizzando un guinzaglio rudimentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prende a calci il proprio cane. Denunciato un ventiduenne . Il cucciolo trasferito al canile

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