Un giovane di 22 anni di Lucca è stato denunciato per aver maltrattato un cane in strada, prendendolo a calci e sollevandolo con violenza. Quando sono intervenuti i poliziotti, il ragazzo ha minacciato gli agenti. Le accuse sono di maltrattamento di animali e minacce a pubblico ufficiale.

Maltratta il cane per strada, prendendolo a calci e alzandolo con violenza da terra con uno collare stretto al collo. Non contento, all’arrivo dei minaccia anche loro: per questa ragione un giovane di 22 anni di Lucca è stato denunciato con le accuse di maltrattamento di animali e minacce a pubblico ufficiale. L’episodio risale alla fine di giugno, ma è stato reso noto solo nella giornata di mercoledì. Una vicenda avvenuta in orario serale in piazzale Boccherini a Lucca, subito all’esterno delle Mura di fronte a Porta Sant’Anna: è qua che alcuni passanti vedono il giovane maltrattare un piccolo meticcio. Parte la segnalazione alla Questura:... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Lucca, prende a calci il cane e minaccia i poliziotti intervenuti per fermarlo: denunciato

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