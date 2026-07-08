Un giovane di 22 anni è stato denunciato a Lucca dopo aver calciato un cane per strada e sollevato il collare, rischiando di impiccarsi. Quando gli agenti sono intervenuti per fermarlo, ha rivolto loro minacce. La polizia ha preso nota del comportamento violento e delle minacce rivolte agli agenti. La vicenda si è conclusa con la denuncia a carico del ragazzo.

Lucca, 8 luglio 2026 - Maltrattava il suo cane per strada, lo prendeva a calci e lo sollevava col collare, quasi impiccandolo. E quando si sono avvicinati i poliziotti, che erano intervenuti per fermarlo, ha anche minacciato i poliziotti. Per questo un 22enne è stato denunciato nei giorni scorsi per maltrattamento di animali e minaccia a pubblico ufficiale. https:www.lanazione.itumbriacronacaagenti-polstrada-inseguimento-jgm4e544 Il fatto è avvenuto nella serata del 25 giugno in piazzale Boccherini, ma è stato reso noto solo oggi. L’uomo maltrattava l’animale incurante degli sguardi dei passanti che assistevano alla scena. Quella sera alcuni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Lucca, calci al cane e minacce ai poliziotti: 22enne denunciato

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