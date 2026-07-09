premio thaumazein a maria pia selvaggio riconoscimento internazionale per il percorso culturale

Maria Pia Selvaggio ha ricevuto il premio Thaumazein, un riconoscimento internazionale dedicato a chi si distingue in ambito artistico e culturale. Il premio è stato assegnato per il suo percorso che comprende letteratura, teatro ed editoria. La cerimonia si è svolta recentemente, con partecipanti da diversi paesi. Selvaggio è stata premiata per il contributo nelle sue discipline, con particolare attenzione alla promozione culturale attraverso le sue opere e attività.

Un riconoscimento internazionale per un percorso artistico e culturale sviluppato tra letteratura, teatro e editoria. Maria Pia Selvaggio, scrittrice, drammaturga, saggista e editrice di Telese Terme, riceverà il Premio Thaumazein 2026 come “Eccellenza Italiana nel Mondo”, riconoscimento destinato a personalità che si distinguono per il contributo offerto alla promozione della cultura italiana oltre i confini nazionali. Nel corso della sua carriera, Maria Pia Selvaggio ha affiancato all’attività di autrice quella di promotrice culturale, fondando Selvaggio Edizioni (mind&heart), casa editrice impegnata nella valorizzazione di autori e opere, con particolare attenzione ai talenti del Sannio e del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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