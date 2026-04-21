Evento culturale con Maria Pia Pucci

Si è svolto un evento culturale con Maria Pia Pucci, che non si è trattato di una semplice presentazione di un libro. L'incontro ha avuto come focus una riflessione sui legami che si rivelano dannosi. La scrittrice ha condiviso alcune sue considerazioni, invitando il pubblico a confrontarsi con temi legati alle relazioni e alle loro possibili conseguenze. La serata ha coinvolto i presenti in un dibattito su aspetti spesso trascurati nelle narrazioni tradizionali.

Non una classica presentazione letteraria. Ma un momento di riflessione sui quei legami che si rivelano nocivi. Venerdì 17 aprile, la biblioteca comunale di Masi Torello si è trasformata in un salotto intimo e vibrante per la presentazione del libro ‘La coppia narcisistica’, di Maria Pia Pucci. L’autrice, infatti, è stata protagonista dell’incontro, guidando i presenti nell’analisi di quei legami spesso dolorosi e tossici, offrendo una chiave di lettura fondamentale per la consapevolezza e la rinascita personale, spiegando come uscire dai labirinti emotivi che imprigionano la coppia. Si è tenuto un dialogo serrato, alimentato dalle domande di Giovanna Stefani ed Eleonora Vicariotto e dalla partecipazione attiva dei cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evento culturale con Maria Pia Pucci PAS #33 - La Sex Worker e i comici pazzi dell'apocalisse Notizie correlate Maria Pia Timo al Verdi con “Una donna di prim’ordine”Arezzo, 8 aprile 2026 – Maria Pia Timo al Verdi con “Una donna di prim’ordine” Ultimo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino... Leggi anche: Un viaggio tra ormoni, tacchi e nuove consapevolezze: Maria Pia Timo a teatro con "Donne in bilico" Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Evento culturale con Maria Pia Pucci; Oltre la pagina scritta: a Masi Torello la cultura si fa emozione tra musica e psicologia. Evento culturale con Maria Pia PucciNon una classica presentazione letteraria. Ma un momento di riflessione sui quei legami che si rivelano nocivi. Venerdì ... ilrestodelcarlino.it Dialoghi d'autore: alla Bassani Maria Pia Pucci con il suo libro 'La coppia narcisistica 2'Sarà dedicato al tema delle relazioni e delle dinamiche affettive complesse l'appuntamento con Dialoghi d'autore in programma giovedì 9 aprile 2026 alle 17:00 alla biblioteca comunale Bassani (via ... cronacacomune.it #fotoalbum Ecco le foto dell'incontro che abbiamo ospitato in biblioteca mercoledì: @Maria Pia Pucci intervistata da Alessia Gargiulo hanno parlato del libro "La parte migliore di me": un racconto autobiografico dove la scrittrice ci ha condotto verso riflessioni p - facebook.com facebook