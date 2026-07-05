L’Associazione Culturale “La Fenice” di Melicucco ha ricevuto un riconoscimento internazionale, evidenziando il suo crescente prestigio. La stessa associazione organizza il concorso “Araba Fenice”, che ha contribuito alla sua notorietà oltre i confini nazionali. La guida dell’organizzazione è affidata al presidente fondatore, Rosario Logiacco. La notizia conferma il consolidamento della presenza dell’associazione nel panorama culturale internazionale.

MELICUCCO (RC) – Continua il percorso di crescita e di affermazione internazionale dell’Associazione Culturale “La Fenice” di Melicucco, guidata dal presidente fondatore Rosario Logiacco. Dopo il recente conferimento del titolo di Membro Onorario del Consiglio Internazionale dell’Arte (C.I.A.), con sede a Parigi, arriva un nuovo e significativo riconoscimento da parte dell’ UNOTA – United Nations Arts & Sciences, prestigiosa organizzazione internazionale anch’essa con sede nella capitale francese. L’organizzazione ha infatti riconosciuto il Concorso Internazionale di Poesia “Araba Fenice” quale evento internazionale, inserendolo ufficialmente tra le proprie iniziative culturali di rilievo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per l’Associazione Culturale “La Fenice” e il Concorso “Araba Fenice”

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