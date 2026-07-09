Premio Strega 2026 vince Michele Mari nonostante le polemiche sul caso Murgia

Da thesocialpost.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Premio Strega 2026 è stato assegnato a Michele Mari. La vittoria arriva nonostante le polemiche legate a un caso che ha coinvolto un’altra candidata. La giuria ha deciso di premiare l’autore con un riconoscimento di grande rilievo nel panorama letterario italiano. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli sul dibattito che ha accompagnato il premio. Mari si è imposto tra diversi candidati in una competizione che ha attirato molta attenzione.

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Il panorama letterario italiano celebra un traguardo di eccezionale rilievo con l’assegnazione del Premio Strega 2026. L’ambizioso e prestigioso riconoscimento, giunto a una nuova edizione ricca di colpi di scena e capovolgimenti, ha visto trionfare uno dei nomi più autorevoli e colti della narrativa contemporanea. L’evento, svoltosi in una cornice istituzionale e cittadina completamente rinnovata, ha dimostrato ancora una volta come la grande letteratura riesca a imporsi al di sopra delle tensioni mediatiche, focalizzando l’attenzione del pubblico e della critica sul valore intrinseco della parola scritta e delle storie. Il trionfo di Michele Mari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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