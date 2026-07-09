Michele Mari vince il Premio Strega lo scrittore batte le polemiche sul caso Murgia
Michele Mari ha vinto il Premio Strega con il romanzo “I convitati di pietra”. La cerimonia si è svolta al Campidoglio di Roma, durante la serata di celebrazione degli ottant’anni del premio. Mari ha battuto la concorrente con “Platone”. La vittoria è arrivata dopo settimane di polemiche legate al caso Murgia. La seconda posizione è stata assegnata a Nucci con il suo libro.
L’autore Einaudi è primo con il romanzo “I convitati di pietra”. Secondo Nucci con “Platone”. La serata finale, per festeggiare gli ottant’anni del riconoscimento, celebrata al Campidoglio di Roma. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Michele Mari vince il Premio Strega 2026
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