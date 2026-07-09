Michele Mari vince il Premio Strega lo scrittore batte le polemiche sul caso Murgia

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Michele Mari ha vinto il Premio Strega con il romanzo “I convitati di pietra”. La cerimonia si è svolta al Campidoglio di Roma, durante la serata di celebrazione degli ottant’anni del premio. Mari ha battuto la concorrente con “Platone”. La vittoria è arrivata dopo settimane di polemiche legate al caso Murgia. La seconda posizione è stata assegnata a Nucci con il suo libro.

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L’autore Einaudi è primo con il romanzo “I convitati di pietra”. Secondo Nucci con “Platone”. La serata finale, per festeggiare gli ottant’anni del riconoscimento, celebrata al Campidoglio di Roma. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Michele Mari vince il Premio Strega 2026

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