michele mari vince il premio strega lo scrittore batte le polemiche sul caso murgia

Notizia in breve

Michele Mari ha vinto il Premio Strega con il romanzo “I convitati di pietra”. La cerimonia si è svolta al Campidoglio di Roma, durante la serata di celebrazione degli ottant’anni del premio. Mari ha battuto la concorrente con “Platone”. La vittoria è arrivata dopo settimane di polemiche legate al caso Murgia. La seconda posizione è stata assegnata a Nucci con il suo libro.