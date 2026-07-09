premio strega 2026 vince michele mari con i convitati di pietra superate le polemiche sul caso murgia

Il Premio Strega 2026 è stato vinto da Michele Mari. Il suo I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, si è aggiudicato l'ottantesima edizione del più prestigioso riconoscimento letterario italiano con 190 voti, confermando i pronostici che lo indicavano come il grande favorito della vigilia. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone. Una storia d'amore (Feltrinelli), che ha ottenuto 152 preferenze. Il verdetto è arrivato nella notte tra l'8 e il 9 luglio al termine della finale ospitata, per la prima volta, in piazza del Campidoglio a Roma, in un'edizione speciale dedicata agli ottant'anni del premio. Mari si è lasciato alle spalle anche le polemiche che avevano segnato le ultime settimane della competizione e che, alla vigilia della finale, aveva provato a chiudere pubblicamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Premio Strega 2026: Maria Attanasio, Michele Mari e Bianca Pitzorno

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