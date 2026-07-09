Michele Mari con I Convitati di pietra (Einaudi) ha vinto l’80esima edizione del Premio Strega. Perfino la polemica al curaro con l’altra finalista Teresa Ciabatti, e con lei il “partito Murgia”, hanno potuto nulla sul predestinato vincente fin dalla designazione della sestina poco più di un mese fa. Mari con 190 voti ha battuto Matteo Nucci che con Platone – Una storia d’amore (Feltrinelli) ha raccolto 152 preferenze. Al terzo posto con 84 voti Bianca Pitzorno con La sonnambula (Bompiani). Al quarto con 78 voti Alcide Pierantozzi e il suo Lo sbilico (Einaudi). Quinta Teresa Ciabatti c on Donnaregina (Mondadori) che ha raccolto 75 voti. Fanalino di coda Vedove di Camus (L’Ombra) di Elena Rui con 64 voti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Premio Strega 2026, vince Michele Mari nonostante le polemiche per le frasi su Murgia: “Non so sorridere, mi verrebbe fuori un ghigno. Sono emozionato e contento, ringrazio i lettori”

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La storia PIÙ VIOLENTA del 2026 | I convitati di pietra di Michele Mari vince PREMIO STREGA

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