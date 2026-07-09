premio strega 2026 vince michele mari con i convitati di pietra

Alle ore 00:15, dopo la chiusura delle votazioni, si è annunciato il vincitore dell’edizione numero 80 del Premio Strega. Con 190 voti, il riconoscimento è andato a un autore di romanzi pubblicati da una casa editrice torinese. La cerimonia si è svolta al Campidoglio, con trasmissione in diretta televisiva. La vittoria è stata comunicata al pubblico subito dopo la mezzanotte.

Michele Mari è il vincitore con 190 voti di questa ottantesima edizione del Premio Strega. Il nome dell’autore dei Convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, è stato annunciato dopo mezzanotte, al termine del’evento ospitato eccezionalmente dal Campidoglio e trasmesso in diretta tv. A nulla sono servite le polemiche delle scorse settimane: le parole dello scrittore (da lui stesso però prontamente smentite) sull’aspetto fisico di Michela Murgia avevano causato un litigio con Teresa Ciabatti durante un trasferimento dello Strega Tour, a metà giugno a Bisceglie. I contenuti di quella conversazione privata, a bordo di un minivan, erano trapelati alla stampa, causando una violenta polemica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Premio Strega 2026: Maria Attanasio, Michele Mari e Bianca Pitzorno

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