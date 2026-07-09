I convitati di pietra di Michele Mari ha vinto il Premio Strega, il più influente premio letterario italiano e quello che più di ogni altro incide sulle vendite dei libri. È uno dei romanzi più accessibili di uno scrittore conosciuto per il suo uso estremamente colto della lingua e delle forme narrative. Racconta di una classe di liceo che dopo il diploma fa un patto: ogni anno ciascuno deve contribuire con una certa somma di denaro a un fondo che verrà riscosso dagli ultimi tre rimasti in vita. I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha ricevuto 190 voti. Platone. Una storia d’amore di Matteo Nucci (Feltrinelli) è arrivato secondo con 152 voti, La sonnambula di Bianca Pitzorno (Bompiani) terzo con 84 voti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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