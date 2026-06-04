Premio Strega 2026, Michele Mari guida la sestina finalista

Notizia in breve

Michele Mari ha ottenuto il maggior numero di voti tra i sei finalisti e si è aggiudicato il ruolo di guida della sestina finalista del Premio Strega 2026. La sua opera, “I convitati di pietra”, pubblicata da Einaudi, è risultata la preferita durante la votazione. La decisione è stata comunicata in vista dell’evento conclusivo di questa ottantesima edizione.