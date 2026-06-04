Premio Strega 2026 Michele Mari guida la sestina finalista

Da tv2000.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Michele Mari ha ottenuto il maggior numero di voti tra i sei finalisti e si è aggiudicato il ruolo di guida della sestina finalista del Premio Strega 2026. La sua opera, “I convitati di pietra”, pubblicata da Einaudi, è risultata la preferita durante la votazione. La decisione è stata comunicata in vista dell’evento conclusivo di questa ottantesima edizione.

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Michele Mari con “I convitati di pietra”, pubblicato da Einaudi, è il finalista dell’ottantesima edizione del Premio Strega che ha ricevuto il maggior numero di voti. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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