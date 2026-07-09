Premio Strega 2026 Michele Mari vince l’80esima edizione con I convitati di pietra

Il 9 luglio 2026 si è conclusa l’80esima edizione del Premio Strega. Michele Mari ha vinto con il romanzo “I convitati di pietra”, pubblicato da Einaudi. La cerimonia si è svolta a Roma, con il pubblico presente. Mari ha battuto gli altri finalisti, aggiudicandosi il riconoscimento più prestigioso del settore letterario italiano. La vittoria era considerata prevista da molti esperti prima dell’annuncio.

Roma, 9 luglio 2026 – Michele Mari è il vincitore dell’ 80esima edizione del Premio Strega. Lo scrittore si è aggiudicato il riconoscimento con “I convitati di pietra”, pubblicato da Einaudi, confermando le previsioni della vigilia che lo indicavano tra i favoriti. Mari ha ottenuto 190 voti, precedendo Matteo Nucci, secondo con “Platone. Una storia d’amore” di Feltrinelli, che ha raccolto 152 preferenze. Terzo posto per Bianca Pitzorno con “La sonnambula” di Bompiani, a quota 84 voti. Seguono Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” di Einaudi, 78 voti; Teresa Ciabatti con “Donnaregina” di Mondadori, 75 voti; ed Elena Rui con “Vedove di Camus”, pubblicato da L’orma, con 64 voti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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PREMIO STREGA, vince MARI con 'I convitati di pietra'

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