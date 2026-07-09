Michele Mari vince il Premio Strega 2026 con I convitati di pietra

Da vanityfair.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Terza, con 84 voti, si classifica l’83enne Bianca Pitzorno, regina dei romanzi per l’infanzia e mito per ben più di una generazione. Il suo romanzo, questa volta per adulti, La sonnambula (Bompiani), che ha ideato a partire da un ritaglio di giornale del 1893, si rifà al feuilleton e al romanzo popolare per raccontare la storia, politica e femminista, di Ofelia Rossi che, nella Sardegna di fine Ottocento, fugge da un matrimonio violento e si reinventa medium, la «sonnambula» del titolo, e offre vaticini alle altre donne. Tra le altre cose, confessa: «Volevo fare il falegname, non la scrittrice» e chiede a Strabioli se sa cosa sia un «gattuccio» (provate a chiedere a ChatGPT). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Michele Mari vince il Premio Strega 2026

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