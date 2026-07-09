È stato firmato l’accordo integrativo alla Fine Foods, che prevede un aumento del premio di risultato fino a 2.162 euro e un incremento dei buoni pasto fino a 10 euro al giorno. Tra le novità ci sono anche un sistema di welfare e il pagamento del tempo dedicato alla vestizione. Inoltre, sono stati introdotti strumenti per agevolare la conciliazione tra vita privata e lavoro.

Aumento progressivo dei buoni pasto fino a 10 euro al giorno, incremento del premio di risultato fino a 2.162 euro e un sistema di welfare complessivo che favorisce la conciliazione tra vita e lavoro, ampliando le tutele per le lavoratrici e i lavoratori: sono alcuni dei punti salienti del nuovo contratto integrativo aziendale 2026-2029, sottoscritto tra le organizzazioni sindacali, le Rsu e la Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm Spa, azienda di Verdellino specializzata nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di prodotti per l’industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica, e quotata all’Euronext STAR Milan. Un risultato considerato... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pettenon Cosmetics, firmato l’accordo integrativo: Cisl, più salario, welfare e diritti anche per i lavoratori di SansepolcroÈ stato firmato un accordo integrativo tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori, che prevede aumenti del salario variabile, miglioramenti nel...

"Conciliazione Vita Lavoro", accolte 906 richieste di contributo per l'iscrizione ai centri estiviDa lunedì 25 maggio è disponibile online l'elenco delle domande approvate per il contributo destinato alle iscrizioni ai centri estivi.

Temi più discussi: Premio di risultato più alto, conciliazione vita-lavoro e tempo di vestizione pagato: firmato l'integrativo alla Fine Foods; Premi di risultato: 4 punti per capire se conviene convertirli in welfare; Welfare aziendale, dai buoni acquisto ai servizi per l’infanzia: ecco i benefit più richiesti dai lavoratori; Premio di risultato, il dirigente si difende in aula: Non potevo intervenire. Decide il nucleo di valutazione.

Premio Strega 2026 di r/libri (risultati) reddit

È con grande orgoglio che facciamo le congratulazioni a Francesca Sofia, Direttore Generale di #FondazioneCDP, che è stata insignita del #PremioMarisaBellisario, prestigioso riconoscimento per un percorso professionale tra competenza scientifica e attenzi - X x.com

Premio di risultato più alto, conciliazione vita-lavoro e tempo di vestizione pagato: firmato l’integrativo alla Fine FoodsL'intesa prevede anche un aumento dei buoni pasto fino a 10 euro e maggiori tutele per i lavoratori: azienda e organizzazioni sindacali ci hanno lavorato sette mesi, ne beneficeranno oltre 750 dipende ... bergamonews.it

Nuove indennità di trasferta e premio di risultato con il rinnovo del contratto Gls TemiNuove indennità di trasferta, migliori condizioni economiche e normative, riconoscimento dell'elemento di discontinuità e per la prima volta il premio di risultato. Sono solo alcune delle novità del n ... rainews.it