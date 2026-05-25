Conciliazione Vita Lavoro accolte 906 richieste di contributo per l' iscrizione ai centri estivi
Da lunedì 25 maggio è disponibile online l'elenco delle domande approvate per il contributo destinato alle iscrizioni ai centri estivi. Sono state accolte 906 richieste nell’ambito del progetto regionale “Conciliazione Vita Lavoro”, che mira a sostenere le famiglie e a coprire parzialmente le spese di iscrizione dei figli. L’elenco si trova sul sito web comunale e comprende tutte le domande ammesse.
È online da lunedì 25 maggio, sul sito web comunale, l’elenco delle domande ammesse al contributo per l'iscrizione dei figli ai centri estivi, nell'ambito del progetto regionale “Conciliazione Vita Lavoro” mirato a supportare le famiglie e ridurre i costi di iscrizione a carico di ogni nucleo per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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