Preghiera del mattino 9 luglio | adoriamo Gesù Eucaristia in questo giorno

Da lalucedimaria.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 luglio si celebra una preghiera di adorazione rivolta all’Eucaristia, invitando i fedeli a rivolgersi al Santissimo Sacramento per riconoscere la presenza reale di Gesù nel Pane Vivo. La preghiera invita a considerare ogni incontro come un’opportunità di grazia e a chiedere che le difficoltà quotidiane siano trasformate dalla presenza di Gesù. La richiesta collettiva si concentra sull’adorazione e sulla richiesta di intercessione per vivere il giorno con fede.

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Una profonda preghiera di adorazione rivolta al Pane Vivo per riconoscere la Sua presenza reale nel Santissimo Sacramento: preghiamo assieme. Rivolgiamoci al Santissimo Sacramento, affinché ogni incontro di oggi diventi un’occasione di grazia e ogni fatica sia trasformata dalla Sua presenza reale in mezzo a noi. Gesù Eucaristia, pane vivo disceso dal cielo, ti adoro e ti benedico. Sei qui, realmente presente, umile e silenzioso. Ti ringrazio per il dono immenso della tua presenza e ti offro tutto me stesso: le mie gioie, le mie fatiche e il desiderio di amarti sempre di più. Amen Ci sono molte altre preghiere che possiamo recitare appena svegli per invocare l’aiuto e il sostegno del Signore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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